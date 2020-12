Rolnik szuka żony: Będzie kolejny ślub! Seweryn mówi wprost o zaręczynach i ślubie z Magdą

W świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" pojawił się Seweryn, jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników szóstej edycji hitowego programu TVP1. Początkowo widzowie bardzo polubili młodego rolnika, jednak kiedy kandydatki pojawiły się w jego domu, internauci zaczęli go ostro krytykować. Dlaczego? Ponieważ Seweryn w tajemnicy przed pozostałymi kandydatkami utrzymywał kontakty ze swoją faworytką, Marleną, również poza programem. Sprawa wyszła na jaw dzięki Dianie, która powiedziała rolnikowi, że Marlena zdradziła jej całą prawdę. Seweryn miał żal do Marleny, że się wygadała, ale ostatecznie dał jej szansę i próbował stworzyć z nią związek. Niestety, bardzo szybko okazało się, że ich relacje są mocno napięte. W jednym z odcinków doszło między nimi do ostrej awantury przed kamerami. Ostatecznie Seweryn i Marlena postanowili nie kontynuować relacji.

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Ostre wyzwiska, groźby, łzy! Tak wyglądało rozstanie Marleny i Seweryna

Seweryn z "Rolnik szuka żony" zaręczy się z Magdą?

Seweryn jednak nie poddał się i znalazł prawdziwą miłość. Już od jakiegoś czasu układa sobie życie z inną kobietą - Magdaleną, którą poznał po programie. Para jest razem już rok i trzy miesiące, i ich związek cały czas się rozwija. Wszyscy zastanawiają się, czy para ma poważniejsze plany. Czy myślą już o zaręczynach, ślubie i dzieciach?

U nas bardzo dużo w życiu się pozmieniało. Magda zagościła w moim życiu na dłuższy czas. Cała układanka układa się w jedną całość - powiedział Seweryn.

Magda jest równie szczęśliwa jak Seweryn. Niestety ma teraz dużo pracy - musi bowiem łączyć swoją obecną pracę, którą wykonywała przed poznaniem Seweryna - i nadal ja wykonuje, jak i pomoc Sewerynowi w jego gospodarstwie.

Na początku było ciężko, ale myślę że to jest tylko kwestia czasu - powiedziała obiecująco Magda.

Zobacz także: Marlena z "Rolnik szuka żony" ma stalkera? W sieci pojawiły się szokujące informacje!

Marta Manowska postanowiła zapytać wprost, czy Seweryn i Magda planują się pobrać. Seweryn odpowiedział, że rzeczywiście mają taki plan, ale był nieco tajemniczy...

Czy ja mam już szykować sukienkę? - zapytała Marta Manowska. W tym roku to może jeszcze nie, ale na początku przyszłego. Nie chcę za dużo zdradzać, bo to ma być niespodzianka - powiedział Seweryn. To w takim razie, Ty Magda, żyjesz teraz w takim wielkim stresie, bo nie wiesz kiedy to nastąpi! - dodała Marta.

Jak widać, życie Seweryna układa się w całość. Jego związek z Magdą stale się rozwija. Parze życzymy dużo szczęścia i mamy nadzieję, że plany zaręczyn są aktualne!

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta opublikowała zdjęcie córki z Pawłem! Czy rolnik ma dobry kontakt ze Stefanią?

Seweryn i Magda pojawili się w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony".

Mat. pras. TVP1

Seweryn w "Rolnik szuka żony" był początkowy zachwycony Marleną. Jednak ich miłość niespodziewanie zmieniła się... w nienawiść. Para rozstała się w dużych emocjach.