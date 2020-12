Już 27 grudnia o godzinie 21.15 widzowie "Rolnik szuka żony" poznają dalsze losy bohaterów siódmej edycji programu i dowiedzą się, co słychać u pozostałych par, które poznały się dzięki programowi. W sieci pojawił się zwiastun świątecznego odcinka i zobaczymy w nim szczęśliwą Magdę z Jakubem. Para nadal jest razem i wygląda na to, że pierwsze wspólne święta spędzają w domu rolnika.

W świątecznym odcinku nie mogło zabraknąć też Marty i Pawła. Para po programie nadal jest razem i okazuje się, że rolnik ma doskonały kontakt ze Stefanią, córką Marty. Oprócz losów tych par w programie zobaczymy też Martę i Mikołaja, Annę i Grzegorza Bardowskich, Magdalenę i Seweryna, Kasię i Dawida oraz Kasię, Piotra i ich synka Alka.

Obejrzyjcie cały zwiastun! Będzie się działo!

Fani programu już nie mogą się doczekać świątecznego odcinka "Rolnik szuka żony". Niektórzy piszą wprost, czyich losów są najbardziej ciekawi!

Moja ulubiona para to Robert i Agnieszka. Sądząc po zapowiedzi to raczej nie będzie ich. Wydają się bardzo sympatyczni i nie lansują się na programie.

Nie mogę się doczekać 💙 fajnie się dowiedzieć co słychać u bohaterów poprzednich i obecnej edycji programu 💛

Niektórzy Internauci podkreślają, że jedną z najbardziej wyjątkowych historii są losy Katarzyny i Dawida. Para poznała się w trakcie programu, a po zakończeniu emisji zaczęli się spotykać i kilka miesięcy potem zdecydowali się na ślub!

Dla mnie najbardziej wiarygodną parą i prawdziwą historią jest HISTORIA DAWIDA I KASI. Tego napewno nikt nie wyreżyserował. Przypadkowe poznanie po programie, oboje spotkali się po porażkach w programie. Dawid podwiózł Kasię do domu. Porozmawiali. Dawidowi Kasia się spodobała. Potem podtrzymywał kontakt z nią. Zdecydowali, że to jest to. Oboje juz chcieli założyć rodzinę. Na tym samym etapie w życiu. Ich drogi się skrzyżowały a reszta zależała od nich. Ewidentnie szukali siebie i znaleźli po odpadnieciu. Tu produkcja na pewno nie ingerowała