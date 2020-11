Seweryn z "Rolnik szuka żony" w krótkiej rozmowie z mediami zdradził, co u niego słychać! Rolnik opowiedział o swoim związku z Magdaleną, a przy okazji wspominał ostrą awanturę z Marleną, która była jedną z jego kandydatek w programie TVP. Seweryn zdradził również, czego teraz zazdrości Marlenie! Sprawdzcie, co dokładnie powiedział w wywiadzie!

Seweryn szczerze o kłótni z Marleną

Seweryn to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych uczestników szóstej edycji "Rolnik szuka żony". Początkowo widzowie bardzo polubili młodego rolnika, jednak kiedy kandydatki pojawiły się w jego domu, internauci zaczęli go ostro krytykować. Okazało się bowiem, że Seweryn w tajemnicy przed pozostałymi kandydatkami utrzymywał kontakty ze swoją faworytką, Marleną, również poza programem. Sprawa wyszła na jaw dzięki Dianie, która powiedziała rolnikowi, że Marlena powiedziała jej całą prawdę. Seweryn miał żal do Marleny, że się wygadała, ale ostatecznie dali sobie szansę i próbowali stworzyć związek. Niestety, bardzo szybko okazało się, że ich relacje są mocno napięte! W jednym z odcinków doszło między nimi do ostrej awantury przed kamerami!

Zostałam dwa dni u niego, wszystko mu posprzątałam, pomagałam, gotowałam obiady, śniadania, kolacje, po czym po dwóch dniach powiedział: przepraszam Cię Marlenka, za bardzo się zaangażowałaś - relacjonowała wówczas Marlena.

Marlena i Seweryn rozstali się, ale w finałowym odcinku "Rolnik szuka żony" rolnik przyznał, że znalazł szczęście u boku innej kobiety, którą pochwalił się kilka tygodni później w świątecznym odcinku programu TVP. Teraz Seweryn w rozmowie z "Rewią" zdradził, że wciąż jest z Magdaleną i razem prowadzą jego gospodarstwo agroturystyczne.

Jest znaną projektantką ogrodów. Prowadzi też naszą stronę internetową i robi to naprawdę dobrze. Do tego pięknie dekoruje wnętrza i sale na przyjęcia. I jeszcze doskonale gotuje. Ma po prostu prawdziwy dar przyciągania do siebie ludzi. Goście ją uwielbiają - "Rewia" cytuje rolnika.

Seweryn przyznał przy okazji, że razem z Magdaleną już zastanawiają się nad ślubem! Co ciekawe, Seweryn wspomniał również swoją głośną kłótnię z Marleną. Rolnik złożył byłej kandydatce kondolencje z powodu śmierci jej ukochanej mamy.

Dzisiaj postąpiłbym inaczej, ale stało się tak, a nie inaczej. Teraz mogę tylko życzyć Marlenie, żeby była tak szczęśliwa, jak ja. Mam nadzieję, że już nie ma do mnie żalu. Za waszym pośrednictwem składam jej najszczersze kondolencje. Mam nadzieję, że to przeczyta- powiedział w rozmowie z "Rewią".

Rolnik zdradził, że jest coś, czego zazdrości Marlenie.

Widzę, że zrobiła wszystko, by zniknąć z mediów. Czasem jej tego zazdroszczę - wyznał rolnik.

Oglądaliście 6. edycję "Rolnik szuka żony" z udziałem Seweryna?

Seweryn zdradził, co dziś u niego słuchać.

Rolnik wspominał również kłótnię z Marleną.