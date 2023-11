Wszystko wskazywało na to, że to prawdziwa miłość. Seweryn w programie "Rolnik szuka żony" pożegnał pozostałe kandydatki, a na wsi pozostała 22-letnia Marlena, zauroczona rolnikiem. Po wyborze para miała się poznawać dalej. Niestety, coś się zepsuło i to nawet bardzo. W dzisiejszym odcinku show doszło do karczemnej awantury między Sewerynem i Marleną. Padły wyzwiska, groźby, pojawiły się łzy... Koniecznie zobaczcie, co się wydarzyło!

