"Rolnik szuka żony": Marta opublikowała zdjęcie córki z Pawłem! Czy rolnik ma dobry kontakt ze Stefanią?

Martę i Pawła z "Rolnik szuka żony" niemal od razu połączyło uczucie. Po zakończeniu programu okazało się, że ta najsympatyczniejsza para z siódmej edycji nadal jest razem. Jedyne czego obawiała się Marta to kontakt jej córki z Pawłem. To Stefania jest dla niej najważniejsza na świecie i nie wyobrażała sobie sytuacji tworzenia związku, kiedy jej córka nie zaakceptowałaby nowego partnera. Jak to wygląda w tym przypadku? Marta zdradziła, jaki kontakt ma jej córka z Pawłem...

Marta z "Rolnik szuka żony" opublikowała urocze zdjęcie Pawła z jej córką!

Marta opublikowała na Instagramie urocze zdjęcie Pawła z jej córką i napisała, że Stefania jest dla niej całym światem. Na ulubionym zdjęciu z 2020 roku nie mogło zabraknąć Pawła:

Moje ukochane zdjęcie z całego szalonego 2020. Ta mała pani to cały mój świat, a pana przedstawiać nie muszę...❤️ - napisała Marta z "Rolnik szuka żony".

Marta zapowiedziała też, że fani programu dowiedzą się co słychać u niej i Pawła ze świątecznego odcinka "Rolnik szuka żony". Patrząc jednak na ich wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych nikt nie powinien mieć wątpliwości, że nadal są razem. Być może przekażą jakąś szczęśliwą nowinę!

Dodatkowo do fotki zapozowały Baśki z @highlandcattlepl Obserwujecie co tam u nich? 😉

Co słychać u nas, dowiecie się z odcinka świątecznego, który już tuż tuż 🎅🏻🥳 familyfirst

Fani programu są zachwyceni zdjęciem Pawła i Stefci, jak o swojej córce mówi Marta. Widzowie "Rolnik szuka żony" trzymają za nich kciuki i życzą im dużo miłości:

Super piękne święta przed wami 😍 Dużo miłości dla waszej rodziny!!! ❤️❤️❤️ Sliczny widok

Tylko spójrzcie na urocze zdjęcie Pawła z córką Marty, Stefanią. Widać, że dziewczynka w pełni zaakceptowała rolnika...

Marta coraz częściej publikuje zdjęcia z Pawłem. Czyżby już przeprowadziła się do rolnika?

Kibicujecie tej parze?