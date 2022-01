"Rolnik szuka żony": Roksana i Tomasz są parą? Była kandydatka Stanisława odpowiedziała! 

Roksana z "Rolnik szuka żony" wywołała lawinę spekulacji na temat tajemniczego mężczyzny, którego pokazała na zdjęciu opublikowanym w mediach społecznościowych. Fani hitu Telewizji Polskiej sugerowali, że chodzi o jednego z kandydatów Kamili, a po tym jak wyszło na jaw, że Adam spotyka się z Teresą - wybór padł na Tomasza. Mężczyznę miał zdradzić garnitur w kratkę, w którym pojawiał się w programie. Teraz Roksana po lawinie pytań zdecydowała się odpowiedzieć, czy spotyka się z Tomaszem. Odpowiedź jest jednoznaczna! Roksana z "Rolnik szuka żony" rozwiewa wątpliwości na temat związku z Tomaszem! Roksana była jedną z kandydatek Stanisława w 8. edycji "Rolnik szuka żony" i choć po randce mówiła wprost, że jest zainteresowana rolnikiem, ostatecznie ten zdecydował się odesłać wszystkie kandydatki, a miłość znalazł po programie i jest szczęśliwie zakochany . Z kolei Roksana po zakończeniu przygody z programiem odpowiedziała na pytania internautów i pokazała zdjęcie z tajemniczym mężczyzną . Widzowie podejrzewali, że to jeden z kandydatów Kamili i miało chodzić o Tomasza. Do tej pory żadne z nich nie dementowało tych plotek, ale teraz Roksana zdecydowała się do nich odnieść i napisała wymownie: Nie, nie jestem z Tomaszem. Wesołych Świąt wszystkim - napisała Roksana w relacji na Instastory. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Roksana od Stanisława wystąpi w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia"? Roksana po tym, jak Stanisław ogłosił, że nie wybiera żadnej z kandydatek mocno to przeżyła i pojawiły się łzy. Aktualnie dziewczyna nie ukrywa, że dzięki udziałowi w "Rolniku" zawarła nowe przyjaźnie i nadal utrzymuje kontakt z Aleksandrą i Teresą. Wkraczam pełna kolorów...