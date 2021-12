"Rolnik szuka żony": Roksana i Tomasz są parą? Zaskakujący komentarz byłej kandydatki Stanisława! 

Ewelina z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories odpowiedziała na pytania internautów, a przy okazji zdradziła, jak ocenia Maćka! Czy naprawdę była zainteresowana rolnikiem? Jak komentuje jego zachowanie w programie? Sprawdźcie, co napisała Ewelina! Jeden z internautów zapytał ją również o... romans z innym rolnikiem! Musicie zobaczyć, jak odpowiedziała. Ewelina szczerze o zachowaniu Maćka Ewelina wystąpiła w ostatniej, siódmej edycji "Rolnik szuka żony". W programie razem z Iloną i Moniką walczyła o względy Macieja. Fani hitu o poszukujących miłości rolnikach z pewnością doskonale wiedzą, że Ewelina dość szybko zniknęła z programu - Maciej postanowił odesłać ją do domu jeszcze przed ostatecznym wyborem. Internauci byli rozczarowani zachowaniem rolnika, który nie stworzył związku z żadną z kandydatek - w wielkim finale Ilona zdradziła, że mężczyzna zerwał z nią kontakt. Teraz, kilka tygodni po emisji finałowego odcinka "Rolnik szuka żony" Ewelina postanowiła odpowiedzieć na pytania internautów o rolnika! Czy byłaś na poważnie zaintersowana Maćkiem? Jak skomentujesz jego zachowanie?- próbowali dowiedzieć się fani. - Byłam Maćkiem zainteresowana jak każda dziewczyna, która napisała list. Kochani to jest telewizja i widzieliście może z 10% z nagrań. Ja mogę komentować tylko relację jaka była między mną, a nim. Uważam go za mądrą i wartościową osobę - odpowiedziała Ewelina. Co ciekawe, ktoś zapytał Ewelinę o romans z innym rolnikiem! Jak zareagowała? Kobieta zdementowała plotki na swój temat. Czy to prawda, że masz romans z innym rolnikiem? - Nie, nie wiem co to za plotki- odpowiedziała była uczetniczka "Rolnik szuka żony". Waszym zdaniem Ewelina pasowała do Macieja?...