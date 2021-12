26-letni Stanisław z "Rolnik szuka żony 8" ma za sobą spotkania z kilkoma kandydatkami, które wybrał na podstawie nadesłanych listów. Czy któraś z nich szczególnie podbiła serce rolnika? Czy ma jakąś faworytkę? Zobaczcie, jak przebiegły randki Stanisława! Zobacz także: Ilona z "Rolnik szuka żony" pokazała nowego partnera?! "Najlepszy" Randki Stanisława w "Rolnik szuka żony 8" Czytając nadesłane listy Stanisław nie był nastawiony zbyt pozytywnie do dziewczyn: Na razie nie ma żadnej faworytki. Na razie nie widzę tego - stwierdził pesymistycznie. Czy rzeczywiście kandydatki zawiodły jego oczekiwania? W najgorszym wypadku potraktuje to jako zabawę - stwierdził w nowym odcinku Jedną z faworytek Stanisława została Ewelina: Z urody to najbardziej Ewelina by mi odpowiadała. Z kolei o Roksanie uczestnik mówił: Jakie ma szanse? Takie same jak inne dziewczyny Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 8: Internauci porównują Stanisława do Macieja z 7. edycji. Rolnik już znalazł partnerkę? Z Aleksandrą rolnika łączy wspólna pasja - siatkówka! Spore wrażenie na rolniku zrobiła również Tereska, która lubi tańczyć, chodzić po górach i... ludzi! Rozmowa było bardzo płynna, rzeczowa, bliżej mogliśmy się poznać i jak najbardziej pozytywnie - powiedział Stanisław. Jest to osoba, którą chce się poznawać. I jest przystojny - mówiła zaś Ewelina. Którą z nich zaprosi na swoje gospodarstwo? Dowiemy się za tydzień! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta i Paweł zaręczyli się. Posypały się gratulacje, nawet od Marty Manowskiej!