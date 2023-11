2 z 6

Kiedy Piotr pojawił się w domu Kasi, inicjatywę przejęła jej mama, która od razu stwierdziła, że Piotr jest idealnym kandydatem na męża. A ponieważ tematów do rozmów chyba brakowało, to pani Stefania zdążyła to podkreślić na sto różnych sposobów. Niektórzy widzowie są pewni, że cała sytuacja była zaaranżowana i że rodzina Kasi już dawno znała Piotra. Pikanterii dodaje fakt, że rolnik na miejsce przybył bez walizki...

Piotr patrząc na bukiet, chyba jest minimalistą ???? Cała sytuacja, to spotkanie z rodziną mega sztuczne, sztuczne jak brwi mamy Kasi namalowane od ekierki... I bez torby przyjechał bo pewnie szczoteczka do zębów od dawna już u niej stoi. Ściema straszna... Sztuczne to wszystko. Rodzina już powiedziała, że nie mają wyjścia i muszą go zaakceptować. Chyba to dziecko to nie tylko plotka.

