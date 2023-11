3 z 5

Widzicie TO zdjęcie?! W ostatnim odcinku programu Piotr zabrał Kasię na romantyczną randkę do Muzeum Romantyzmu. My zwróciliśmy wówczas uwagę na coś, co zdecydowanie obala teorię niektórych internautów o rzekomej ciąży Kasi. Rolnik i jego kandydatka uczcili spotkanie pijąc szampana (co z oczywistych przyczyn w czasie ciąży jest zakazane). Wydaje się więc, że to ostateczny dowód na to, że Kasia wcale nie była w ciąży z Piotrem.

Wy również zwróciliście uwagę na ten moment w programie?