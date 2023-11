1 z 14

Co się działo w 10. odcinku "Rolnik szuka żony 4"? Małgosia przyjechała w odwiedziny do Pawła, którego wybrała. Rolniczka denerwowała się, jak zostanie przyjęta przez jego rodzinę. Jak została ugoszczona i co dalej ze związkeim Małgosi i Pawła?

Przeczytaj w naszej relacji!

Wiadomo, że się denerwuję bo zaraz poznam najważniejszą kobietę w życiu Pawełka. Chce się dowiedzieć kto go tak fajnie wychował - powiedziała rolniczka.

Małgosia i Paweł, po tym jak chłopak wyjechał do domu, cały czas mieli ze sobą kontakt.

- Nawiązaliśmy myślę wieź - przyznała rolniczka

- Tęsknię naprawdę tęsknię. Cieszę się, że nas odwiedzi - powiedział Paweł, chłopak Małgosi.

