Za nami 10. odcinek "Rolnik szuka żony 4", a w nim znów mnóstwo emocji... Mała rewolucja w życiu Karola. Po tym jak nie wybrał żadnej z trzech kandydatek w show, poświęcił się pracy. Jednak w jego życiu szybko pojawiła się nowa dziewczyna - Jagoda! Jak do tego doszło? Czy żałował po odejściu Sary, Justyny i Ani - swojej decyzji?

Przeczytaj naszą relację z odcinka show.

Wydaje mi się, że to są dla niego ciężkie wakacje. Przeżywa to wszystko. Może lepiej by był jakby on wybrał. Ale to jego wybór. Jego życie - skomentowała mama Karola.