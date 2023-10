Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" w tym roku przygotowuje się do swojego drugiego ślubu, ale oprócz tego będzie też gościem na dwóch innych ślubach. Gwiazda hitu TVP ma już przygotowane kreacje na te wydarzenia i zdradziła, że nie kupiła żadnej nowej sukienki. Czyżby Marta Paszkin z "Rolnika" brała przykład z księżnej Kate, która nazywana jest "królową recyklingu"?

Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła patentem na weselną stylizację

Marta Paszkin w programie "Rolnik szuka żony" znalazła miłość, ale i zyskała ogromną popularność. Dziś jest jedną z najpopularniejszych uczestniczek w historii programu, a internautki uwielbiają jej poczucie humoru i dystans do siebie. Marta Paszkin ostatnio opublikowała zdjęcie w czerwonej sukience i zdradziła, że planuje w niej wybrać się na jedno z wesel, na które zostali z Pawłem zaproszeni w tym sezonie. Narzeczona Pawła Bodziannego przyznała, że nie kupuje nowych sukienek i postawiła na ubrania, które ma już we własnej szafie.

W tym roku mamy 3 wesela ( z czego jedno jest nasze) - napisała Marta Paszkin na Instagramie i dodała: Na każde mam już przygotowaną kieckę. Nie kupuję nic nowego.

Instagram / martapaszkin

Trzeba przyznać, że to doskonałe rozwiązanie i coraz popularniejsze, a co ciekawe na taki sposób doboru stylizacji na ważne wydarzenia decyduje się nawet sama księżna Kate. Jak wiadomo przyszła królowa wielokrotnie nosi nie tylko te same suknie, ale i płaszcze, choć jak wiadomo mogłaby pozwolić sobie na nowy zakup przy każdej kolejnej okazji. Jeden z ulubionych modeli butów księżna Walii ma już w swojej szafie od 17 lat i nie bez powodu księżna Kate jest nazywana "królową recyklingu".

East News

Jesteście zaskoczeni, że Marta Paszkin stawia na modę w stylu zero waste? Jakiś czas temu także Kamila z "Rolnik szuka żony" zachwyciła na weselu w koronkowym komplecie, który ma już od lat w swojej szafie.

Instagram/Marta Paszkin