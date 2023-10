Dzięki księżnej Kate filozofia zero waste zagościła w pałacu Buckingham. Wcześniej było nie do pomyślenia, by kobieta z rodziny królewskiej pojawiała się na oficjalnych galach w tych samych kreacjach. Kate przełamała jednak ten nieekologiczny i przestarzały zwyczaj!

Kate Middleton w stylizacjach zero waste

W garderobie Kate Middleton znajduje się mnóstwo kreacji od największych projektantów, ale księżna nie przejmuje się zasadą, że jej nie wypada pokazywać się dwa razy w tym samym stroju. Bardzo się nam podoba to podejście, bo Kate, jako osoba publiczna cieszy się dużym autorytetem, a co za tym idzie stanowi wzór do naśladowania dla wielu kobiet. Jej działanie może zatem skłonić wiele osób do przemyślenia filozofii "slow fashion" i rozsądnego kupowania nowych ubrań.