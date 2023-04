W połowie czerwca Marta Paszkin i Paweł Bodzianny zostali rodzicami Adasia. Od tego czasu uczestnicy "Rolnik szuka żony" co jakiś czas wrzucają do sieci nowe zdjęcia chłopca, które za każdym razem robią furorę wśród obserwujących. Nie inaczej jest tym razem! Zobaczcie sami Marta Paszkin pokazała synka, Adasia Narodziny syna Adama to dla tej pary jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Chłopiec przyszedł na świat w czerwcu tego roku, a słynni rodzice od razu w nim się zakochali. Paszkin i Bodzianny zadbali o piękny pokój dla chłopca , jaki i o luksusowy wózek, który spełnił oczekiwania uczestniczki "Rolnik szuka żony". Teraz przyszedł czas na kolejne zdjęcie. Tym razem Marta opublikowała kadr, jak mocno przytula Adasia: „Nie noś, nie przytulaj, bo przyzwyczaisz”- znacie to?🙈😉 - zapytała internautów Paszkin z "Rolnik szuka żony" Co na to fani? Wszyscy byli zgodni, że dziecko trzeba przytulać jak najwięcej! Tak i bardzo tego nie lubię😮 i uważam na odwrót trzeba nosić, tulić całować puki można i się dzieci dają czas leci patrzeć pójdą w świat Ja zawsze odpowiadam że już jest przyzwyczajony, bo 9 miesięcy w brzuchu nosiłam i bujałam 😁 Głupie gadanie, za przeproszeniem 😛 przez 9 miesięcy nosiliśmy i bujalysmy przecież. Poza tym dziecko małe jest tylko przez chwilę🥰 Znamy! Nosimy i przytulamy, a żeby było małego tego to jeszcze śpimy razem ❤️ Zgadzacie się? Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Trudny poród Marty Paszkin. Paweł przeciął pępowinę. Pokazała zdjęcie