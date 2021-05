Księżna Kate nie rozstaje się z tymi butami od 17 lat! Jej najnowsza stylizacja to strzał w dziesiątkę

Rodzina Królewska po śmierci księcia Filipa wróciła już do swoich obowiązków. Królowa oficjalnie zakończyła żałobę po mężu i przestała już nosić ubrania w czarnym kolorze, a ostatnio księżna Kate i książę William odwiedzili jedną z farm w Wielkiej Brytanii. Trzeba przyznać, że nic nie jest w stanie tak ocieplić wizerunku royalsów jak roześmiana Kate, która z przyjemnością wykonuje swoje obowiązki. Wygląda na to, że para doskonale się bawiła w swoim towarzystwie, ale nie sposób pominąć stylizacji księżnej, która po raz kolejny udowadnia, że jest królową recyklingu i nie obawia się wielokrotnie nosić tych samych ubrań czy butów, co miało miejsce w tej stytacji!

Księżna Kate nie bez powodu zasłużyła na tytuł królowej recyklingu

Księżna Kate słynie z tego, że wielokrotnie nosi te same ubrania nawet podczas oficjalnych uroczystości. Ten fakt doceniają nie tylko fanki jej stylu, ale wszyscy, którym trend eko jest bliski. Tym razem ukochana księcia Williama wybrała się razem z mężem do County Durham na jedną z tamtejszych farm. Para towarzyszyła gospodarzom i przekonała się, jak wygląda życie na wsi, a księżna poprowadziła nawet traktor.

Oczywiście Kate, która słynie z doskonałego stylu i zawsze dopasowuje swoje ubranie idealnie do okazji, nie zawiodła również tym razem! Księżna na farmie zjawiła się w wełnianym swetrze Troy London, jeansach, parce marki Seeland za ok. 1 tys. zł złotych oraz brązowych kozakach od Penelope Chilvers, które są już naprawdę wysłużone! Księżna Kate ma je już od 17 lat!

Tylko spójrzcie na najnowsze zdjęcia księżnej Kate! Nic dziwnego, że Brytyjczycy ją uwielbiają...

Księżna Kate i książę William doskonale bawili się na farmie. Uśmiechy nie schodziły im z twarzy i patrząc na ich wspólne zdjęcia nikt nie może mieć wątpliwości, że tworzą świetną parę.

Księżna Cambridge odważyła się nawet na przejażdzkę traktorem. Oczywiście jej stylizacja była idealnie dopasowana do okazji.