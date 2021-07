"Rolnik szuka żony": Małgosia i Paweł Borysewicz mieli kryzys? Zaskakujące wyznanie rolniczki

Małgosia i Paweł Borysewicz to najlepszy dowód na to, że w telewizyjnych programach można odnaleźć prawdziwą miłość. Ona wykazała się niezwykłą odwagą i jako pierwsza kobieta w historii "Rolnika szuka żony" zgłosiła się do programu, on na jej widok nie mógł powstrzymać się od napisania listu, a kiedy spotkali się przed kamerami, wszystko było już jasne. Uczestnicy czwartej edycji hitowego show wzięli ślub i dziś, razem z dwójką dzieci, tworzą wspaniałą rodzinę. Czyżby jednak nie zawsze było tak kolorowo? Rolniczka na swoim profilu na Instagramie zdobyła się na zaskakujące wyznanie.

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" o trudnych chwilach z Pawłem

Już w trakcie czwartej edycji "Rolnik szuka żony", Małgosia wiedziała, że Paweł to ten jedyny. Uczestnicy niedługo po zakończeniu programu wzięli ślub, na którym była obecna nawet Marta Manowska, a szczęśliwy mąż i tata do dziś wspomina, jak dowiedział się, że został wybrany przez piękną rolniczkę. Zakochani stworzyli razem piękny dom, gdzie wychowują dwójką dzieci - Rysia oraz Biankę - i na co dzień wspólnie prowadzą gospodarstwo. W ich mediach społecznościowych wręcz roi się od czułych, romantycznych fotografii, a także rodzinnych kadrów, którym ich fani nie mogą się oprzeć. Wygląda jednak na to, że rzeczywistość nie zawsze jest tak piękna, jak fotografie.

Pierwsze randki Małgosia i Paweł Borysewicz już dawno mają za sobą. Uczestnicy czwartej edycji "Rolnik szuka żony" od samego początku uchodzili za parę idealną, a Małgosia nie raz wraca do początków ich związku. Jakiś czas temu uczestniczka programu opublikowała przejmujący wpis, w którym szczerze napisała o ich uczuciu i swoich obawach, co by było gdyby. Co więcej, prywatne życie tej dwójki wciąż bardzo interesuje ich fanów, a niektórzy z nich podejrzewają nawet, że piękna Małgosia Borysewicz jest w kolejnej ciąży! I choć w tym temacie rolniczka milczy, na jej InstaStory pojawiło się inne, zaskakujące wyznanie.

Małgosia Borysewicz bardzo dba o kontakt ze swoimi fanami i postanowiła urządzić dla nich "Q&A". Kiedy jeden z obserwatorów zapytał, czy nigdy nie zwątpiła ona w "wybór życiowego partnera" ta udzieliła odpowiedzi, której ani trochę się nie spodziewaliśmy.

Nie, przeżyliśmy chwile piękne, chwile trudne, nie zawiodłam się - napisała.

Jak możemy wnioskować po słowach Małgosi, pomiędzy tą dwójką nie zawsze było kolorowo. Wygląda jednak na to, że ulubieńcy widzów przezwyciężyli wszelkie kryzysy i ciemne chmury, które gromadziły się w ich związku, a rolniczka nigdy nie miała wątpliwości, że Paweł to ten jedyny. Takiej miłości można tylko pozazdrościć!

Uczestnicy, którzy natychmiast stali się ulubieńcami widzów, to dziś cieszą się naprawdę sporym gronem fanów, których ciągle przybywa! Jak się okazuje, choć w związku Małgosi i Pawła zdarzały się również trudne chwile, piękna rolniczka nigdy nie zawiodła się na swoim życiowym partnerze.

Pamiętacie to zdjęcie? To jedna z pierwszych wspólnych fotografii Małgosi i Pawła, która pojawiła się w mediach społecznościowych. Aż trudno uwierzyć, że od jej wykonania minęły już trzy lata! Musimy przystać, że historia ich wspólnej drogi jest naprawdę nietypowa i ciężko nie stwierdzić, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. Oglądaliście edycję "Rolnik szuka żony" z ich udziałem?