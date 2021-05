Małgosia i Paweł z "Rolnik szuka żony" ogłosili radosną nowinę! "Bardzo się cieszymy" 

Małgosia i Paweł Borysewiczowie poznali się na planie programu " Rolnik szuka żony ". W przypadku tej pary to on napisał list, ponieważ Małgosia była pierwszą odważną rolniczką, która zdecydowała się szukać miłości w hitowym programie TVP. Ich historia zalicza się do jednej z najpiękniejszych, która powstała dzięki programowi, jednak dziś Małgosię ogarnął niepokój. Czy coś się zmieniło w jej związku? Zobacz także: Ilona i Adrian z "Rolnik szuka żony" zamieszkają razem? Para podjęła ważną decyzję! Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" o swojej miłości Małgosia Borysewicz oraz jej mąż Paweł są dziś szczęśliwymi rodzicami Rysia i zgodnie prowadzą gospodarstwo. Darzą się szczerym uczuciem, które udało im się odnaleźć dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Małgosia jest wdzięczna losowi, że postawił na jej drodze Pawła i mogą dziś dzielić swoje radości i troski. Ostatnio jednak wróciła wspomnieniami do swoich pierwszych randek z mężem. Ogarnął ją niepokój związany z tym, że gdyby nie odważyła się na wysłanie zgłoszenia do programu, albo wciąż zwlekała z decyzją, to teraz w obliczu pandemii mogłaby się nie poznać z Pawłem: Szukając filmiku z Rysiem z 1 kąpieli trafiłam na takowe zdjęcie. Tak sobie przez chwilę pomyślałam, co by było , jak byśmy się poznawali w czasie np. takiej pandemii. Paweł pewnie by nie przyleciał, ja bym wybrała bądź nie kogoś, z kim na bank nic by nie wyszło... Na pewno nie moglibyśmy tak spokojnie się porandkować w takowych klimatach ❤️ Wesele i ślub stał by pod znakiem zapytania. Wróciła wspomnieniami również do tego, co czuła podczas pierwszych spotkań z aktualnym mężem. Ten czas był dla niej magiczny: Przyznam się szczerze, że wtedy to był magiczny czas....