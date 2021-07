"Rolnik szuka żony" Małgosia Borysewicz jest w ciąży? Dodała zaskakujący wpis

Małgosia Borysewicz z " Rolnik szuka żony " jest bardzo aktywną mamą. Wśród codziennych obowiązków znajduje czas na ćwiczenia i powrót do formy po porodzie i uwielbia gotować. W relacjach na Instatories jest zawsze uśmiechnięta i pozytywnie nastawiona do życia. Ostatnio jednak zdradziła, że opieka nad dwójką dzieci wcale nie jest łatwa, a im starsza jest jej córeczka tym robi się trudniej! Rolniczka zdradziła, że działa na pełnych obrotach, a i tak chwilami jest hardcorowo! Co jeszcze powiedziała na temat męża? Będziecie zaskoczeni... Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" po raz pierwszy o trudach macierzyństwa! Małgorzata Borysewicz dwa miesiące temu po raz drugi została mamą. Na świat przyszła jej córeczka, Blanka, która okazała się wcześniakiem. Pierwsze tygodnie z noworodkiem wyglądały bardzo spokojnie, co przyznała w relacji rolniczka. Dziewczynka jadła, spała i się przytulała, jednak teraz wszystko się zmieniło! Blanka staje się coraz bardziej aktywna i nie przesypia już większości czasu, a mając pod opieką jeszcze niespełna dwulatka nie zawsze jest łatwo: O matko powiem Wam, że dzieje się. Moje najmłodsze dziecko już wchodzi w taki czas, że nie tylko je, siusia i się przytula. Działam na pełnych obrotach. Przyznam się, że jest hardcorowo - wyznała w relacji na Instastories. Małgosia Borysewicz nie zamierza jednak narzekać i nawet w trudnej sytuacji poczucie humoru jej nie opuszcza: Ale jest fajnie, dwójka małych dzieci to dwójka dzidziusiów. Przyznam się, że w końcu wiem, po co matce dwie ręce, żeby jedną ręką karmiła jedno dziecko, a drugą drugie. - żartuje rolniczka. Małgorzata Borysewicz o pasji swojego męża! Małgorzata Borysewicz dalszą część relacji poświęciła swojemu mężowi, a dokładniej...