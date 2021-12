Zaskakujące wyznanie Łukasza Sędrowskiego z "Rolnik szuka żony"! Uczestnik piątej edycji programu w rozmowie z mediami ostro skomentował zachowanie Agaty i Pauliny, które walczyły o jego względy. Nie uwierzycie, co powiedział o swojej byłej narzeczonej. Tego nie spodziewał się chyba nikt! Łukasz Sędrowski sugeruje, że Agata i Paulina były zainteresowane innym rolnikiem z piątej edycji show. Łukasz Sędrowski ocenił zachowanie Agaty i Pauliny Łukasz Sędrowski z piątej edycji "Rolnik szuka żony" wzbudzał ogromne emocje wśród fanów show. Rolnik od samego początku był zauroczony Agatą, jednak później okazało się, że poza programem utrzymywał kontakt również z Pauliną, która była pewna, że to właśnie ona jest faworytką rolnika. Jak już wiemy, Paulina urządziła rolnikowi ostrą awanturę kiedy powiedział jej, że chce być z Agatą. Rolnik był pewny swojej decyzji, dlatego w jednym z ostatnich odcinków oświadczył się swojej partnerce! Niestety, kilka miesięcy po finale "Rolnik szuka żony" para podjęła decyzję o rozstaniu. Teraz Łukasz Sędrowski w rozmowie z mediami sugeruje, że Agata i Paulina tak naprawdę były zainteresowane innym rolnikiem! Dlaczego więc to do niego wysłały listy? Agata i Paulina napisały do mnie list tylko dlatego, że wśród kandydatek Grzegorza i Krzysztofa byłyby pewnie niezauważona i nie miałyby szansy być zaproszone do gospodarstwa- Łukasz Sędrowski wyznał w rozmowie z portalem plotek.pl. To jeszcze nie koniec! Rolnik uważa, że jego dwie kandydatki zachowywały się tak, żeby widzowie im współpczuli. Później zaczęło się współczucie kandydatkom, które wiedzą, co robią i są bardzo dobrze przygotowane, także radzę uważać na takie sztuczki- ostrzega...