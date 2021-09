"Rolnik szuka żony": Internauci miażdżą Elżbietę: "Ma ciężki charakter". Czym im podpadła?

8. edycja "Rolnik szuka żony" dopiero się rozkręca a już przyniosła rolnikom, ich uczestnikom a także widzom sporo emocji. Za nami pierwsze spotkania gwiazd nowego sezonu z kandydatami do ich serc. Pierwsze randki 56- letniej Elżbiety z województwa świętokrzyskiego nie do końca spodobały się widzom. Fani programu zarzucili rolniczce brak taktu w rozmowach z kandydatami:

Ciężki ma charakter, więc jak kogoś uda się jej wybrać to szok - pisali podczas emisji odcinka

Czym Elżbieta z "Rolnik szuka żony" aż tak im podpadła?

Elżbieta z "Rolnik szuka żony" podpadła internautom

W nowej edycji "Rolnik szuka żony" miłości szukają: Stanisław, Kamil, Krzysztof, Kamila oraz Elżbieta. Za rolnikami i rolniczkami kolejny etap poszukiwania miłości. Spośród nadesłanych listów wybrali swoich faworytów, z którymi odbyli już pierwsze randki. Kandydatki Kamila totalnie straciły dla niego głowę, a 21-letnia Izabela wyrasta na gwiazdę 8. edycji miłosnego show. Dużo emocji wzbudzili także kandydaci Kamili oraz wybory Elżbiety. 56-letnia rolniczka jest pewną siebie kobietą i doskonale wie, czego szuka w związku. Jej pierwsze randki z kandydatami były bardzo konkretne, jednak zachowanie rolniczki i jej nastawienie do starających się o jej serce seniorów, nie do końca przypadło do gustu widzom programu:

- Odnoszę wrażenie, że Ela mści się na mężczyznach za krzywdę, której doznała, a miłości szuka w nieodpowiednim miejscu i ludziach - bo jeszcze nie znalazła jej w sobie...

- Do różańca może by i wybrała ale czy do swoich potrzeb...

- Ciężki ma charakter, więc jak kogoś uda się jej wybrać to szok.

- "Pani" Ela może niech najpierw siebie pokocha A później szuka miłości. Bo jak dla mnie nie szuka miłości tylko chciałaby się zemścić na mężczyznach za to co jej zrobili. Tak to odebrałam. Zbyt pewna siebie. Co to nie ona. Bardzo źle Panią odebrałam. Panowie... uciekajcie.

Fani "Rolnik szuka żony" nie kryli oburzenia podejściem Elżbiety do wdowców, którzy postanowili dać szansę miłości w programie. Według nich rolniczce zbyt łatwo przychodziło ocenianie żałoby panów, a pytania o śmierć żon i rozliczanie ich z uczuć uznali za nietaktowne i przykre:

- Denerwujące było wypytywanie o byłe partnerki. Brak taktu Pani Elu!!!

- zwłaszcza ostatniego Pana. Pierwsze pytanie - kiedy zmarła Pana żona Bardzo bezpośrednia i dla mnie nietaktowna

- Niestety bardzo źle się Panią wybierającą odbiera z drugiej strony ekranu... Ja rozumiem kobiece przejścia i obawy... ale taki ktoś nie poniża drugiej osoby (między słowami). Rzeczywiście typ ksantypy jak siebie nazwała... delikatnie rzecz ujmując... Szkoda każdego wdowca z tamtych Panów dla niej...

Nie wszyscy jednak tak krytycznie odebrali Elżbietę z "Rolnik szuka żony". Internauci uważają, że to ważne, że od samego początku wie czego chce, dzięki czemu uniknie niepotrzebnych rozczarowań w dalszych etapach poznawania kandydatów. Widzowie mocno trzymają kciuki za Elżbietę i widzą wśród zaproszonych na randki panów, kandydatów do jej serca.

- Powiedziała, że dużo przeżyła, była źle traktowana przez mężczyznę, więc ma prawo się bać i mieć obawy. Myślę, że jej zachowanie wynika ze złego doświadczenia.

- Pani Elżbieta to kobieta z klasą, wybierze tego kogoś kogo będzie chciała, to jej wybór, mam nadzieję, że wybór będzie trafiony w jej dobry gust. Życzę jej pomyślności i w sumie dobrej zabawy.

- Póki co najbardziej chyba pasuje do Eli Pan Ryszard. Pan Marek też spoko gość, tylko mam wrażenie że jego przeżycia są jeszcze bardzo bolesne i nie jest gotowy na nową Zastanawia mnie jedno: jak taka fajna babka wybrała do programu Andrzeja Antoniego, przecież to tylko ,,POZER"

Jednak o tym, kogo ostatecznie Elżbieta zdecyduje się zaprosić na swoje gospodarstwo dowiemy się już w najbliższą niedzielę.