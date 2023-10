Iza była bardzo zestresowana randką z Kamilem, gdyż była to jej... pierwsza randka w życiu. Dlatego mocno zainwestowała w swój wygląd, np. podkład:

Był bardzo drogi, zainwestowałam sporo pieniędzy. Długo myślałam o tym, jak się przygotować, by się wyróżniać. Był to miesiąc, strojów było pięć - mówiła Iza!

Iza zaimponowała Kamilowi podejściem do życia - a najbardziej tym, że szybko chciałaby mieć dziecko:

Chciałabym wspólnie rozwijać gospodarstwo, ale i dbać o Ciebie. Jestem bardzo opiekuńcza, ale jestem dojrzała na swój wiek, mimo swoich 21 lat i poważnie podchodzę do życia. Nie chciałabym czekać do po 30+, tylko troszkę wcześniej, nawet dużo wcześniej.

Co to Kamil?

Iza energiczna, nie dała mi czasem dojść do słowa, ale to jak najbardziej na plus - mówił.