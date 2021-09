"Rolnik szuka żony": Izabela po pierwszej randce z Kamilem już została gwiazdą 8. edycji!

Jedna z kandydatek Maćka z "Rolnik szuka żony" pojawiła się w poprzedniej edycji programu TVP? Zaskakujące podejrzenia internautów! Fani hitu o poszukujących miłości rolnikach opublikowali w sieci zdjęcie z planu szóstej edycji "Rolnik szuka żony" na których możemy zobaczyć kobietę, która jest łudząco podobna do Moniki, faworytki Maćka z siódmej serii show! Spójrzcie tylko na TO zdjęcie! Monika pojawiła się już w "Rolnik szuka żony"? Kolejny odcinek siódmej edycji "Rolnik szuka żony" już za nami. W minioną niedzielę Magdalena, Maciej, Paweł, Józef oraz Dawid po raz pierwszy spotkali się ze swoimi kandydatkami i kandydatami. Teraz okazuje się, że sporo emocji wśród fanów programu wywołało spotkanie Maćka i Moniki- wydaje się, że to właśnie nauczycielka matematyki i chemii zrobiła na rolniku największe wrażenie. Co ciekawe, widzowie zauważyli, że Monika jest łudząco podobna do... znajomej Seweryna z szóstej edycji "Rolnik szuka żony"! Jeden z internautów opublikował w sieci zdjęcie z poprzedniej edycji show TVP, na którym widać znajomych Seweryna. - Tak mi się wydawało że Ją gdzieś widziałem 😄 - To co starą panną ma zostać bo Seweryn ją zna? a co on jakiś Bóg czy coś, że jak babka go zna to już faceta nie może szukać.. - Między Chwalimiem Seweryna a Zlotowem gdzie mieszka ta dziewczyna jest 27 km więc to możliwe że ona- komentują internauci na Faceboku. Zobaczcie zdjęcie opublikowane przez fana "Rolnik szuka żony"! Czy Monika rzeczywiście zna Seweryna z szóstej edycji hitu TVP? Zobacz także: Maciej z „Rolnik szuka żony” najbardziej czekał na Monikę! Czy po spotkaniu ją wybierze? „Wszystko aż we mnie chodzi” Internauci...