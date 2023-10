Kamila podczas czytania listu Adama postanowiła do niego zadzwonić, gdyż nie była przekonana, czy zaprosić go na randkę:

Ta rozmowa mnie przekonała do tego, żeby przełożyć list na tak - powiedziała otwarcie Kamila.

Jak reklamował się Adam?

Jestem spontaniczny, czasami aż za bardzo, coś mi przyjdzie do głowy i coś robię. Jestem trochę gadułą. Potrafię zagadać.

Co na to Kamila?

Lubię wyzwania, może dlatego brnę w to, ale chcę go bliżej poznać, bo widać, że go stres zjadł.