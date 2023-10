1 z 7

Andrzej z "Sanatorium miłości" walczy o Elżbietę z "Rolnik szuka żony"

To spora niespodzianka! Andrzeja widzowie poznali w innym show TVP 1 - "Sanatorium miłości". Mężczyzna był na tyle pewny siebie, że do listu nie dołączył żadnych zdjęć, ponieważ... jest ich dużo w sieci. Za to otrzymał pierwszy minus od Elżbiety. Na randce wcale nie było lepiej...