"Rolnik szuka żony": Ilona jest zakochana? Pokazała romantyczne zdjęcia! 

Ilona z "Rolnik szuka żony" pokazała w sieci zdjęcie z romantycznej randki z Adrianem. Para poznała się na planie szóstej edycji show TVP. Ilona była jedną z trzech kandydatek, które walczyły o względy rolnika. I chociaż wydawało się, że spore szanse ma u niego Agata, to ostatecznie Adrian zdecydował, że chce stworzyć związek z Iloną. Dziś wiemy już, że był to bardzo dobry wybór! W finałowym odcinku "Rolnik szuka żony" Adrian nie ukrywał, że jest naprawdę szczęśliwy przy swojej partnerce. Teraz zakochani często publikują na portalach społecznościowych swoje wspólne zdjęcia. Ostatnio Ilona pochwaliła się romantyczną fotką z randki! Internauci zachwyceni Iloną i Adrianem z "Rolnik szuka żony" Ilona i Adrian to zdecydowanie jedna z najsympatyczniejszych par, jakie powstały w programie "Rolnik szuka żony". Udział w show przyniósł im szczęście, dlatego para często wspomina wspólnie spędzone chwile podczas nagrań. Ostatnio Ilona pokazała zdjęcie z ich romantycznej randki tylko we dwoje! Trochę wspólnych wspomnień tego lata z @adrianberkowicz się już uzbierało ☺ 💛 📷 @piotrmatey #rolnikszukazony #rolnikszukażony #totylkomy #rsz6 #tvp #adrianzrolnika #randka #takbylolatem - napisała Ilona. Internauci byli zachwyceni fotką Ilony i Adriana. Zobaczcie, co pisali w komentarzach! - Jesteście cudowni! Jeszcze więcej szczęścia i więcej miłości!! 😘 - Śliczna z Was para...tak trzymać👏 - Moja ulubiona para ❤❤ - pisali fani. Zobaczcie zdjęcie z randki Ilony i Adriana! Przypominamy, że para wzięła udział w nagraniu świątecznego odcinka "Rolnik szuka żony", więc już w Boże Narodzenie będziemy mogli zobaczyć ich w specjalnej odsłonie programu. Zobacz także: Ilona z "Rolnik szuka...