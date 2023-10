4 z 5

Mikołaj i Marta z "Rolnik szuka żony" pokonali wszelkie trudności!

Ich historia to najlepszy przykład na to, że miłość mieszka tuż za rogiem… Mikołaj wziął udział w czwartej edycji show, ale nie znalazł tam żony. Potem odezwała się do niego młodsza o ponad 30 lat Marta, która była jego sąsiadką. „Wydawał mi się inteligentnym i poważnym człowiekiem, ale dopiero w programie mnie zachwycił. Zobaczyłam, że jest ciepłą osobą, z której bije radość życia”, mówiła trzy lata temu, gdy brali ślub.