"Rolnik szuka żony": Ilona i Adrian rozstali się! Uczestnik show opublikował oświadczenie. "Nasze drogi się rozchodzą"

Bardzo smutna informacja dla wszystkich fanów Ilony i Adriana, których poznaliśmy w programie "Rolnik szuka żony". Na Instagramie Adriana właśnie pojawiło się oświadczenie, z którego dowiadujemy się o rozstaniu tej dwójki! Co się stało? Zobaczcie, co napisał w sieci uczestnik show TVP.

Ilona i Adrian byli bohaterami szóstej edycji "Rolnik szuka żony". O serce rolnika w programie walczyły trzy kandydatki: Agata, Wioleta oraz Ilona. Adrian do samego końca nie zdradzał, która z kandydatek podoba mu się najbardziej, ale w końcu w dniu ostatecznego wyboru zdecydował się na związek z Iloną.

Fani bardzo mocno trzymali kciuki za ich związek - wielu miało nadzieję, że relacja Ilony i Adriana skończy się ślubem i założeniem rodziny. Dziś niestety już wiadomo, że swoją przyszłość będą budować osobno. Oświadczenie rolnika, które właśnie pojawiło się w sieci, mocno zasmuciło fanów programu "Rolnik szuka żony". Okazało się, że Ilona i Adrian nie są już razem! Na Instagramie uczestnika show TVP, pojawiło się również ich ostatnie wspólne zdjęcie.

To jest ostatnie Nasze wspólne zdjęcie...

Aby uniknąć spekulacji, z przykrością chciałem Was poinformować, że Nasz związek się zakończył.

Jak to w każdej relacji bywa, są lepsze i gorsze chwile. Na szczęście po czasie zostaną tylko te dobre wspomnienia - zaczął swój wpis rolnik.