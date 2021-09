"Rolnik szuka żony": Kandydatka Adriana jest zakochana! Nowej miłości pogratulował jej sam rolnik

Agata z szóstej edycji "Rolnik szuka żony" znalazła swoje szczęście? Była kandydatka Adriana pokazała w sieci zdjęcia z randki! Agata była jedną z trzech kobiet, które walczyły o względy Adriana w ostatniej odsłonie programu "Rolnik szuka żony". Wydawało się nawet, że to ona ma największe szanse na związek z rolnikiem. Ostatecznie Adrian zdecydował, że chce spotykać się z Iloną. Teraz wszystko wskazuje na to, że serce Agaty również jest już zajęte! Agata pokazała zdjęcia z randki Od kiedy zakończyła się szósta edycja programu "Rolnik szuka żony" Agata niezbyt często publikowała w sieci swoje nowe zdjęcia. Ostatnio jednak pochwaliła się, jak spędziła Walentynki! Okazuje się, że była uczestniczka show TVP wybrała m.in. na romantyczną kolację i do teatru! Z kim? Tego Agata nie zdradziła, ale na jednym ze zdjęć widać, że siedziała obok tajemniczego mężczyzny. Wrocław. Czasami lubię bardziej. #wrocław #kolacja #prezent #mojemiasto #teatr #czarnaburleska #walentynki #nielepiłampierogów #kawa #blankalipińska #books #czytambolubię- napisała pod fotkami na Instagramie. Czy Agata wkrótce zdradzi, z kim wybrała się na romantyczną randkę? Myślicie, że jedna z najsympatyczniejszych uczestniczek ostatniej edycji programu "Rolnik szuka żony" znalazła swoje szczęście? My tego jej życzymy! Zobacz także: Wiola z "Rolnik szuka żony" ma chłopaka! Pochwaliła się zdjęciem z ukochanym Agata pokazała zdjęcia z romantycznej randki. Agata w programie "Rolnik szuka żony" była kandydatką Adriana.