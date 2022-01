Agnieszka z " Rolnik szuka żony " niespodziewanie postanowiła powspominać udział w programie! Widać, że pobyt na gospodarstwie u Dawida wspomina naprawdę dobrze! Czyżby po czasie nieco żałowała, że nie dała rolnikowi szansy, tylko jako pierwsza, zgodnie z własną decyzją, zrezygnowała z udziału? Zobaczcie, co napisała! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Agnieszka zdradziła czy utrzymuje kontakt z Dawidem. Wyjaśniła, po co zgłosiła się do programu. Żałuje? Agnieszka z "Rolnik szuka żony" wspomina pobyt w programie Agnieszka o swoim odejściu z "Rolnik szuka żony" zdecydowała bardzo impulsywnie, a jednocześnie stanowczo. Do tej decyzji skłoniło ją zachowanie Dawida. Podczas pierwszego wspólnego wieczoru na gospodarstwie, Dawid poprosił na szczerą rozmowę tylko jedną uczestniczkę. Była nią Martyna. Agnieszka decyzję rolnika odczytała jako niesprawiedliwe zachowanie i nie chciała więcej starać się o jego serce. Tym samym zaledwie dzień po przyjeździe postanowiła opuścić jego dom. Niedługo po zakończeniu programu odpowiadała na pytania fanów na Instagramie. Dowiedzieliśmy się z nich, że wciąż utrzymuje kontakt z Dawidem , a do programu zgłosiła się, ponieważ jej się spodobał. Dziś na Instagramie uczestniczki pojawiło się kolejne wspomnienie związane z "Rolnik szuka żony". Agnieszka pokazała mnóstwo pamiątkowych zdjęć dokumentujących jej pobyt u Dawida. Podpisała je jednym słowem: Pamiątki Wygląda na to, że Agnieszka bardzo dobrze wspomina swój krótki ale dość głośny pobyt w programie. Myślicie, że chciałaby cofnąć czas i postąpić jednak inaczej? Zobacz także: Widzowie "Rolnik szuka żony 7" poruszeni zachowaniem Agnieszki, kandydatki Dawida! "Szkoda chłopaka..."...