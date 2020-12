Rolnik szuka żony 7: Mama martwi się o Dawida: "Skrzywdziła go jedna dziewczyna"

Dla Dawida siódma edycja "Rolnik szuka żony" nie ułożyła się szczęśliwie. Po tym jak dowiedział się, że nie zbuduje relacji z Martyną, doszło do scen, które widzowie show zapamiętają na długo. Dla niego samego musiały być prawdziwym koszmarem. Kamery zarejestrowały jak kompletnie załamany rolnik we łzach osunął się na ziemię. W poprzednią niedzielę w rozmowie z Martą Manowską nie mógł powstrzymać łez. Widać też było jak bardzo schudł.

Czy coś się zmieniło w ostatnim odcinku przed wielkim finałem?

Marta Manowska odwiedziła dom Dawida, gdzie w kuchni zebrała się jego rodzina. Nastroje nie były dobre. Pojawiły się nawet łzy. A przecież, jak zauważyła mama chłopaka, miał być inny finał...

O tym, że rodzina martwi się o niego, mówiła Ewa, mama Dawida:

Oczywiście, że się o niego martwię. Skrzywdziła go jedna dziewczyna, nie chciałabym żeby było drugi raz tak samo. On się przejmuje tym samym, co my. I my się przejmujemy, żeby sobie z tym poradził, żeby to udźwignął - mówiła.