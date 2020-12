"Rolnik szuka żony": Zwrot akcji u Dawida! Wróci do Martyny?! Nie skreśla go również Agnieszka! 

Wielki finał siódmej edycji "Rolnik szuka żony"! Na początku odcinka dowiedzieliśmy się, co słychać u Dawida, który miał okazję spotkać się na żywo z dwoma kandydatkami - Magdą i Agnieszką. Martyna niestety nie dotarła do Kazimierza Dolnego, gdzie był kręcony odcinek, ale połączyła się z mężczyzną i Martą Manowską w sieci. Co się okazało? Spore zaskoczenie!

Czy Dawid z "Rolnik szuka żony" ułoży sobie życie z Agnieszką? A może z Martyną?!

Dawid, w trakcie całego show, zebrał chyba najwięcej ciosów! Na początku z gospodarstwa wyjechała Agnieszka, potem kolejno Magda i Martyna! Odejście tej ostatniej wstrząsnęło uczestnikiem - długo nie mógł do siebie dojść!

Finałowy odcinek show to zaś okazja, żeby wszystko sobie wyjaśnić i spojrzeć z dystansem na to, co było. Dawid był zestresowany spotkaniem z dziewczynami. Przypomniano jego randki z kandydatkami, ich reakcje oraz jego odczucia. Rolnik zaznaczył, że od samego początku myślał głównie o Martynie. Kiedy pokazano jego randkę z Magdą, powiedział:

Ja już na randce czułem, że to nie jest to. Z tyłu głowy miałem Martynę w głowie.

Magda, która podglądała na telewizorze Dawida, powiedziała:

Szkoda, że mi tego nie powiedział, kiedy go o to zapytałam.

W show przypomniano również sytuację, kiedy Dawid i Martyna spędzili razem czas do rana - Agnieszka i Magda czuły się oszukane, liczyły na wyjaśnienia od chłopaka, ale ostatecznie złość przelały na Martynę:

Martyna: Poczułam się w stu procentach odtrącona. Agnieszka: Bardzo emocjonalnie reagowałam na wszystko. Jakbym miała cofnąć czas, takie słowa by nie padły

Wtedy Dawid zapytał Agnieszkę, czy żałuje, że wyjechała:

Agnieszka: Myślę, że bym została. Dawid: Aga jest wartościową dziewczyną, jest godna uwagi.

Widać było również spore rozgoryczenie Magdy, kiedy przypomniano jej randkę z rolnikiem:

Magda: Dawidowi nie raz powtarzałam, że jeśli on nie będzie czuł, że ja jestem niepotrzebna, że jeśli nie chce mnie poznawać, to mówiłam: "powiedz mi o tym od razu, a nie przeciągaj tego momentu, że ja tu będę żeby być". A nie powiedział tego. Dawid: Bo nadal chciałem Cię poznać, tak samo jak strasznie mi Agnieszka zaimponowała, myślałem, że też tak będzie u Ciebie Magda: Najwidoczniej Ci nie zaimponowałam, przepraszam. Dawid: Dlatego Ci podziękowałem.

Co ciekawe, Dawid i Agnieszka... dali sobie szansę na dalsze poznawanie się:

Dawid: Ja się nie zamykam Agnieszka: Ja też nie! Jestem pozytywnie nastawiona do sytuacji [...] Never say never (nigdy nie mów nigdy)

Co zaś z Martyną? Dawid miał z nią kontakt po programie, dziewczyna cały czas do niego pisała:

Martyna: Ja Ci nie raz pisałam, że jak byłeś w pobliżu, to wpadnij na kawę, a Ty, że co ja Ci będę głowę zawracać?

Dawid zgodził się z Martyną - nie chciał jej zawracać głowy, co zdziwiło samo Martę Manowską. Tym bardziej, że zaraz dodał:

Dawid: Chcę o Martynę zawalczyć, z chęcią jeszcze raz bym zawalczył Martyna: Miło mi to słyszeć! Dawid: Będę pilnował spotkania z Martyną, tej kawy [...]

A więc - Martyna czy Agnieszka? Z którą z nich rzeczywiście poznawał się dalej? O tym najpewniej przekonamy się w świątecznym odcinku show!