"Rolnik szuka żony": Sąsiad Krzysztofa ujawnia szokujące szczegóły. "Policja i lekarze wiedzieli o jego problemach"

Bogusia i Krzysztof w "Rolnik szuka żony" są już małżeństwem, ale to nie oznacza, że nie mieli kryzysów tuż przed ślubem! Jak go pokonali? Zobaczcie!

Bogusia i Krzysztof w "Rolnik szuka żony 8" nie tracą czasu. Rolnik po kilku dniach pobytu swojej wybranki na gospodarstwie postanowił się jej oświadczyć, czym zaszokował nawet prowadzącą, Martę Manowską. Potem wzięli ślub, co jest pierwszą taką sytuacją w historii programu, kiedy produkcja zdradziła losy uczestników przed finałem! Zwykle staramy się Wam nie zdradzać zakończenia żadnej z opowiadanych przez nas historii. Ale czasem szczęściem po prostu trzeba się podzielić Dziś "TAK" powiedzieli sobie Bogusia i Krzysztof. PS Więcej opowiemy Wam w świątecznym odcinku "Rolnika" - czytamy na Facebooku programu. Co więc wydarzyło się przed ślubem pary? Okazuje się, Bogusia i Krzysztof przeszli przez mały kryzys. Bogusia o związku z Krzysztofem w "Rolnik szuka żony": "Są straszliwe doły" Zarówno dla Krzysztofa, jak i Bogusi, udział w "Rolnik szuka żony 8" przyniósł niesamowite emocje i zmiany w życiu - para dość szybko zdecydowała, że chce być ze sobą na zawsze, a co za tym idzie - Bogusia przeprowadziła się na wieś na Mazury do rolnika! Taka rewolucja w życiu bywa jednak ciężka, więc i w ich związku na tamten moment pojawiły się pierwsze zgrzyty i kryzysy: Bogusia: Bardzo się zmieniło moje życie, o 180 stopni, w bardzo krótkim czasie. Znalazłam się tak daleko od domu, no i stawiam czoło wyzwaniu. Jesteśmy w takim wieku, że każdy ma swoje nawyki, upodobania, przyzwyczajenia, a tutaj musimy się jakoś tak iść na kompromisy, musimy ustępować, żebyśmy mogli funkcjonować normalnie. Oboje dość tajemniczo opowiedzieli o tych trudniejszych chwilach w ich związku. Padły jednak momenty mocne słowa o "straszliwych dołach" i "smutnych dniach": Krzysztof: Są jakieś problemy, na pewno też przyczyny...