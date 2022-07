"Rolnik szuka żony": Trudny poród Marty Paszkin. Paweł przeciął pępowinę. Pokazała zdjęcie

Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" jest już szczęśliwą mamą małego Adasia i chętnie dzieli się ze swoimi fanami pierwszymi wrażeniami jako świeżo upieczona mama. Jak jednak wiadomo, Marta Paszkin ma już doświadczenie w macierzyństwie, bo jest również mamą klikuletniej Stefanii. Fanów żony Pawła Bodziannego bardzo zainteresowało, jak jej starsza pociecha zareagowała na narodziny brata. Marta Paszkin postanowiła zaspokoić ich ciekawość i odpowiedziała! Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" o reakcji Stefanii na Adasia Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" jeszcze będąc w szpitalu informowała, że nie może doczekać się momentu, kiedy to Stefania pozna swojego młodszego brata. Na szczęście żona Pawła Bodziannego nie musiała długo przebywać w placówce medycznej i niedawno Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" pokazała urocze zdjęcie z Adasiem już będąc w domu. Oczywiście fani od razu ruszyli z pytaniami na temat reakcji Stefanii na Adasia. - I jaka reakcja Stefi na braciszka??? Pozdrawiam i życzę przespanych w miarę 😉 nocy 🌸 - Gratulacje raz jeszcze ❤️ jak Stefi czuje się w roli starszej siostry? - ❤️❤️Dużo zdrówka dla Was❤️Córka cieszy się z braciszka, czy zazdrosna jest? - pisali fani. Marta Paszkin odpowiedziała, że Stefania jest zachwycona młodszym bratem i otoczyła go wyjątkową opieką. - Jest wpatrzona w niego z miłością 💙 Chętnie go głaszcze i się nim chwali. Póki co nie jest zazdrosna i rozumie, że on wymaga więcej uwagi - odparła żona Pawła Bodziannego. Wyświetl ten post na Instagramie ...