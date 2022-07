Joanna i Kamil nie ukrywają, że w programie "Rolnik szuka żony" znaleźli miłość i podczas wspólnej randki na Mazurach oficjalnie poinformowali, że są w związku. Uczestniczka hitu Telewizji Polskiej w mediach społecznościowych zapytała fanów o wrażenia po odcinku, wśród ochów i achów nad miłosnym hitem TVP pojawiło się pytanie o gospodarstwo Kamila, które jest dużo mniejsze niż to, na którym się wychowała. Co napisała partnerka Kamila? Joanna z "Rolnik szuka żony" szczerze o gospodarstwie Kamila! Joanna z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że spędza dużo czasu w gospodarstwie Kamila , o czym informowała wprost przed kamerami. Kandydatka najmłodszego z rolników w tej edycji, nie ukrywała, że sama pochodzi ze wsi i w odcinku z rewizytami widzowie zauważyli, że jej rodzice mają o wiele większe gospodarstwo niż Kamil. Nie trzeba było długo czekać, by w sieci pojawiły się pytania od internautów: czy ten fakt jej nie przeszkadza? Jak Ci się podoba Kamila gospodarstwo? Twoje rodzinne takie duże a jego niewielkie - pyta jedna z internautek. Joanna szczerze wyznała, że zupełnie jej to nie przeszkadza, a Kamil ma jeszcze czas na rozwój: Z czasem dojdzie się do wszystkiego. Gdy mój tata zaczynał również miał niewielkie. Trzeba mieć wiarę w siebie i do wszystkiego się powoli dojdzie - napisała Joanna. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Justyna skomentowała zdjęcie z randki Joanny i Kamila! Już wcześniej kandydatka Kamila odpowiadała na pytania dotyczące "podstawionych" ciągników w gospodarstwie rolnika , które miały pojawić się na czas nagrań do programu. Joanna rozwiała wątpliwości w tej sprawie i zdradziła, jak sytuacja wyglądała w...