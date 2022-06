"Rolnik szuka żony": Nie żyje Krzysztof z 8. edycji programu. Miał 56 lat

Stało się! Krzysztof z "Rolnik szuka żony" poprosił Bogusię o rękę! W najnowszym odcinku wielkiego hitu TVP rolnik podjął bardzo ważną decyzję dotyczącą wspólnej przyszłości ze swoją kandydatką i wręczył jej pierścionek zaręczynowy. Takich scen w "Rolnik szuka żony" w dniu wyborów rolników nie spodziewał się chyba nikt. A jak komentują to internauci? Decyzja Krzysztofa podzieliła internautów. Internauci komentują zaręczyny Bogusi i Krzysztofa z "Rolnik szuka żony" Kolejny odcinek "Rolnik szuka żony" już za nami. Tym razem poznaliśmy decyzję Kamili, Krzysztofa, Kamila i Elżbiety, z kim chcą spróbować stworzyć związek. Wydaje się jednak, że największe emocje znów wywołali Bogusia i Krzysztof, którzy nie tylko potwierdzili, że chcą być razem, ale również zdecydowali się na zaręczyny! Rolnik przed kamerami pokazał piękny pierścionek, a po chwili poprosił swoją partnerkę o rękę. - Wiem, że krótko się znamy, ale coś tknęło we mnie. Coś tknęło i mam do ciebie pytanie. Wiesz jakie, domyślasz się, czy nie? - Nie - Nie? Domyśl się - przyklęknął. - Tu mam pierścionek. Zostaniesz moją żoną? Bogusia? Bogusia przyjęła oświadczyny Krzysztofa, a w sieci zawrzało! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Elżbieta pokazała, co działo się podczas nagrań programu! Fani "Rolnik szuka żony" nie ukrywają, że decyzja o zaręczynach po kilku dniach znajomości mocno ich zaskoczyła. Część internautów mocno kibicuje Bogusi i Krzysztofowi, ale w sieci nie brakuje krytycznych komentarzy. - Przy takim tempie to w wigilijnym odcinku bedzie rozwód 😆 - To było przerażające😉 Bogusia chyba nie odmówiła że.wzgledu na kamery😉 - No błagam, to...