Kamila z "Rolnik szuka żony" niemalże do samego końca nie była pewna czy wybierze Tomasza czy Adama. Ostatecznie zdecydowała się podziękować temu pierwszemu. Widzowie byli zszokowani jej decyzją a nawet zarzucali, że przeważyło większe zaangażowanie Adama w pracę na pieczarkarni. Z kolei odrzucony Tomasz opublikował na swoim Instagramie zaskakujący komentarz od fana i dopisał, że jego treść zrobiła na nim duże wrażenie:

Pani Kamila kiedyś zrozumie - czytamy.

O co chodzi? Czy to jest niewinny przytyk w stronę Kamili? Zobaczcie, co napisał Tomasz, chwilę po tym, jak odpadł z programu.

"Rolnik szuka żony": Kamila odtrąciła Tomasza. Jest mu żal?

Kamila, zgłaszając się do "Rolnik szuka żony", zrobiła ogromną furorę w sieci. Dla nikogo nie było zaskoczeniem, kiedy Marta Manowska oznajmiła jej, że pobiła właśnie programowy rekord listów. Spośród 500 zgłoszeń Kamila wybrała trzech panów, których zaprosiła do swojego domu. Bardzo szybko jednak, piękna rolniczka naraziła się na krytykę ze strony widzów, którzy zarzucali jej, że jej rozmowy z kandydatami nie wyglądają jak randki, a jak rozmowy o pracę. Bardzo szybko pojawiło się również niezrozumienie zarówno ze strony panów jak i ze strony Kamili. Gwiazda 8. edycji nawet popłakała się przed kamerami, przyznając, że panowie zbyt mocno na nią naciskają. Ostatecznie jako pierwszego pożegnała Janka. W grze wciąż pozostali Adam i Tomasz. Internauci nie mieli litości żartując, że powinna zostawić obu "jednego do pracy, a drugiego do życia". Kamila jednak zdecydowała, że bliżej chce poznać jedynie Adama. Eliminacja Tomasza była szokiem dla widzów, chociaż niektórzy twierdzili, że to dobre rozwiązanie dla niego. A jak decyzję Kamili komentuje sam Tomasz? Uczestnik "Rolnik szuka żony" zdecydował się opublikować zaskakujący komentarz widza, który znalazł w sieci:

Panie Tomaszu, jest Pan zwycięzcą! Więcej pewności siebie, bo zmiażdżył Pan wszystkich kandydatów swoją dojrzałością. Naprawdę, obserwować Pana podejście, przyzwoitość, opanowanie, stałość charakteru - wraca wiara w mężczyzn. To są cechy mężczyzny, męża, ojca. Nie kumpla do skoku na bungee czy pomocnika w prowadzeniu pieczarkowego biznesu. Pani Kamila kiedyś zrozumie o co chodzi w życiu, na szczęście Pan Tomek jest ocalony - czytamy

Tomasz z "Rolnik szuka żony" dodał, że dziękuje wszystkim fanom programu za wsparcie i miłe słowa, które może przeczytać na swój temat w sieci.

Dzięki bardzo za tak miłe wiadomości i komentarze. Nie jestem w stanie wszystkim odpisać ale wstawiam jeden, który wywarł na mnie wrażenie. Miły komentarz. Dziękuję - napisał na Instagramie

"Rolnik szuka żony": Tomasz podsumowuje pobyt u Kamili: "Było sporo miłych akcentów"

Tomasz tuż po tym, jak wyemitowano odcinek "Rolnik szuka żony", w którym żegna się z Kamilą, postanowił zabrać głos. Podsumował swój udział w programie i zaznaczył, że to co pokazała telewizja, to było zaledwie ułamkiem tego, co przeżył na gospodarstwie rolniczki. Podziękował Kamili, konkurentom oraz produkcji za wspólne spędzony czas i przyznał, że "było sporo miłych akcentów 👏🏻 ":

Ot i nastał koniec 🙃 A więc kilka słów ode mnie.

Chciałbym bardzo podziękować za wszystkie miłe słowa, telefony, wiadomości, komentarze itd. osobom które mi kibicowały przez ten czas, to bardzo motywowało i cieszyło 👏🏻😃 Sam udział w programie traktuje jako fajną przygodę, super doświadczenie i nowe przeżycie. Podziękowania również dla Janka, Kamili i Adama oraz całej ekipy która tam pracowała z Nami. Dzięki za waszą życzliwość, za miłe chwile spędzone w waszym gronie 😉 Większość z Was widziała tylko 10 % tego, co tam się działo, ale uwierzcie mi było sporo miłych akcentów 👏🏻 „Każdy koniec drogi jest początkiem nowej podróży” ~ ja tak powiedziałem 😄 2021’

Tomasz przyjął decyzję Kamili w "Rolnik szuka żony" ze spokojem. Tuż po tym jak odpadł, przyznał przed kamerami:

Żałuję, bo wiem, że mogłem zachować się inaczej i się bardziej do niej zbliżyć. To niecodzienna sytuacja jest po prostu. Intuicja podpowiadała jednak, że ta decyzja będzie na mój minus. I wydaje mi się, że na jej decyzję wpłynęło to, co powiedziała czyli różnica temperamentów. Może nie żadna konkretna sytuacja. Uważam, że jednak troszeczkę się różniliśmy. Wybrała tak jak czuła i nie mam z tym zupełnie żadnego problemu. Życzę im powodzenia i niech się bliżej poznają.

Nie da się ukryć, że udział Kamili w "Rolnik szuka żony" i podejmowane przez nią kroki a ostatecznie decyzje, sprowadziły na nią sporo hejtu. W jej obronie stanęła nawet produkcja "Rolnik szuka żony". Jednak jeżeli poczuła coś więcej do Adama, nie mogłaby wybrać inaczej. Jak myślicie, jak potoczą się ich dalsze losy? Będzie tęskniła za Tomaszem?