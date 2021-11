"Rolnik szuka żony": Kamila podjęła decyzję w ostatniej chwili! Dobrą?

Jak się okazuje, jedna impreza i ranek po niej może zdecydować o wyborze mężczyzny... Kamila, okrzyknięta na początku 8. sezonu najpiękniejszą rolniczką wszystkich edycji "Rolnik szuka żony" miała do wyboru dwóch przystojniaków. Do samego końca trudno było jej się zdecydować...

Mam wrażenie, że to, co w jednym mi się podoba, tego nie ma drugi. A co ma drugi, to ten pierwszy nie ma. To są takie przeciwieństwa, że nie wiem w którą stronę po prostu... I taki totalny mętlik teraz mam w głowie - mówiła na początku odcinka przed kamerą. - Jak jeden ma rozmowę, to drugiemu tej rozmowy brakuje. Jak jeden ma energię, to drugi tej energii nie ma...

Ale wyboru musiała dokonać. I zrobiła to w charakterystyczny dla siebie sposób.

Kamila, 28-latka z miejscowości Platerów jest tyle rolniczką, co i bizneswoman. Uczestniczka 8. edycji "Rolnik szuka żony" jest zdecydowana i wie czego chce. Ale czy w sprawach sercowych również... Jednego ze swoich dwóch kandydatów - Janka odprawiła już trzeciego dnia, chociaż wcześniej, po randkach najbliżej jej było do niego. Zostało jej dwóch kandydatów - Adam, 29-latek z miejscowości Trzcianne oraz Tomasz, 31-letni przystojniak z Pułtuska.

Decydujący dla obu panów mógł być wieczór przed samym wyborem. Wtedy to odbyła się rodzinna impreza. Siedzieli długo... A jak wypadli panowie? Tomasz bardzo skoncentrował się na rodzinie i gościach Kamili. Bardziej niż na niej...

Gdzieś tam później mu powiedziałam: "stary może byśmy troszeczkę porozmawiali". To on się tak przejął tym. On już chyba nie spał, on już rano przepraszał... - mówiła Kamila.

Za to Adam trzymał się na imprezie z boku.

Dlatego rano wciąż nie było wiadomo, jaka będzie decyzja.

Jednak Adam zrobił coś, co mogło przeważyć... Jak mówił, wstał dobrze nastawiony, z pozytywną energią i... wziął się do roboty. Zaczął pomagać w sprzątaniu po imprezie.

Gdy przyszła Marta Manowska obaj byli bardzo spięci. Zapytała ich, co chcieliby powiedzieć Kamili.

Adam, ten mniej "wygadany" miał nadzieję, że to będzie on.

W rozmowie z Martą Kamila opowiedziała o swoich rozterkach:

Czy poczuła się zauroczona?

Miałam taki moment z Tomaszem na randce. Jak wziął mnie za rękę to jakaś bliskość już pierwsza nastąpiła. Rozmowa, tak luźno to płynęło i widziałam siebie obok niego. Ale patrząc dzisiaj jak się czuję, jak ten dzień wygląda, to ja jednak nie wiem czy bym dała radę psychicznie. Czy bym się nie denerwowała. Bo on jest przeżywający, ja nie jestem przeżywająca. On przeżywa to, że np. za mało naleśników wczoraj zrobił dla gości... - tłumaczyła.

Wygląda, że w tym szaleństwie Adama jest więcej takiej decyzyjności - zauważyła Marta.

On by mnie ogarnął. A tutaj nie odczułam tego. Adam podoba mi się, wysoki, taki szatynek pod blond. I przystojny. To jest takie niebezpieczne z mojej strony, że ja tak często tutaj zmieniałam decyzje. Że hierarchia mi się ciągle zmieniała. Ciągle tak ich analizuję. Może za bardzo. Jednego chciałabym wybrać. Ja myślę, że w głowie już mam decyzję.

Chcesz jeszcze pobyć sama chwilę?

Nie, myślę, że już tego nie zmienię - powiedziała pewnie.