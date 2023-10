Już po raz ósmy program "Rolnik szuka żony" dostarcza widzom (a jest ich ponad 3,5 mln) wielu emocji! Jedną z najbardziej charyzmatycznych bohaterek tej odsłony show jest piękna Kamila, która otrzymała rekordową liczbę listów od kandydatów - było ich prawie 500! Początkowo tysiące fanów było zachwyconych rolniczką, jednak w trakcie emisji programu część widzów zmieniła o niej zdanie. Niestety, w kierunku Kamili zaczęły pojawiać się bardzo krytyczne komentarze - niektórzy fani zarzucili rolniczce między innymi, że jest "zadufaną, narcystyczną kobietą", jak również to, że "czepia się swoich kandydatów o wszystko i przy tym okazuje niezadowolenie i jest histeryczna".

Ale czy Kamila naprawdę jest taka na co dzień i czy naprawdę zasłużyła na tak przykre komentarze? Postanowiliśmy o to zapytać reżyserów programu "Rolnik szuka żony" - Konrada Smugę i Grzegorza Krawca. Co nam powiedzieli?

Konrad Smuga powiedział w rozmowie z reporterką Party.pl, że absolutnie wszyscy bohaterowie nowej edycji "Rolnik szuka żony", są świetnymi osobami. Reżyser nie rozumie zatem, skąd wziął się w ogóle hejt na Kamilę.

Następnie reżyser dodał, że w programie pokazane są tylko wątki, które są według produkcji najbardziej interesujące dla widza. Konrad Smuga powiedział nam również, że Kamila nie jest wcale tak oschła, jak twierdzą widzowie.

- To, że ona jest szorstka w obyciu troszkę, to też program to troszkę wyostrza, bo ona nie jest taka na co dzień. My pokazujemy tylko te wątki, które są interesujące dla widza według nas. [...] To jest naturalne, że my wybieramy to, co uważamy, że jest interesujące i przedstawiamy bohaterów tak jak my ich widzimy, troszkę z boku. Oni też często są w szoku trochę sami, że tak wyglądają, bo rzadko kiedy mamy okazję, żeby się sobie tak przyjrzeć - dodał