"Rolnik szuka żony 8": Wiadomo, dlaczego Kamila płakała! Podczas randki z Adamem było ostro

To jak dotąd najbardziej dramatyczne sceny w tej edycji "Rolnik szuka żony" , a może i w całej historii programu. Po randce w klubie z Martyną załamany Dawid nie był w stanie opanować emocji. Mężczyzna zalał się łzami i wylądował na ziemi. Wygląda, że naprawdę mocno przeżył rozmowę z dziewczyną. Co się działo na randce? Zobaczcie? Zobacz także: W "Rolnik szuka żony 7" Paweł i Marta jednak są razem! "Została para, para zakochanych" Rozpacz Dawida w Rolnik szuka żony 7 Już wstęp do randki nie wypadł dobrze. Poprzedniego wieczora Dawid wyznał swoim kandydatkom, że może nic z tego nie być i obie panie mogą zostać odesłane do domu. Przy czym Magdalena usłyszała o tym po swojej randce, a Martyna jeszcze przed. I to spowodowało, że całe spotkanie straciło już chyba dla niej sens. Sam Dawid wyraźnie bał się randki. Widać to było już podczas jazdy samochodem. Stresik? - dopytywał. Myślę, że nie. Nie ma czym - odpowiadała wyraźnie obojętna dziewczyna. Przez śmieszki, heheszki, nie poznam kogoś - mówiła. Stresuje się bardziej niż wczoraj - przyznał Dawid. To już ostatnia piłka, żeby byc szczerym - przyznała Nie chcę ci tego w samochodzie mówić - stwierdził rolnik. Dawid zabrał ją do klubu, w którym często tańczy. Ale Martyna nie była z tego zadowolona. Miałam pewne wątpliwości, ale chciałam dać szansę. Po wczorajszej rozmowie ja nie chcę - mówiła, gdy już zajęli miejsca. Przeprosił ją i wręczył kwiaty. Bardzo mi na tobie zależy - wyznał wręczając bukiet. Odnoszę wrażenie, że my się nie porozumiemy - mówiła jednak Martyna. Dlaczego nie możemy poprozmawiać teraz? Bo ja już nie chcę. Mleko sie rozlało. Jest mi bardzo przykro. Ja nie udżwignę tego - mówiła...