Anna i Grzegorz Bardowscy właśnie rozpoczęli żniwa, dlatego kolejne tygodnie z pewnością będą dla nich intensywne. W tym pełnym wyznań okresie żona rolnika znalazła jednak czas na świętowanie. 26 lipca Anna Bardowska obchodziła imieniny, a w tym roku postawiła na świętowanie z mężem w domu. Jak się okazuje, nie wszystko poszło po myśli solenizantki. O co chodzi?

Końcówka lipca to początek żniw, o czym doskonale wiedzą rolnicy i rolniczki - także ci, którzy byli bohaterami programu "Rolnik szuka żony". Jednocześnie w tym okresie przypada popularne święto - imieniny Anny, które świętowali również Anna i Grzegorz Bardowscy.

Żona rolnika spędziła ten dzień z mężem w domu - nie ukrywała jednak, że długo oczekiwany przez Annę i Grzegorza Bardowskich początek żniw nie był dla małżonków zbyt łaskawy...

- No i taki imieninowy prezent dostałam- sporo deszczu i mąż w domu ;).

Żniwa ledwo co rozpoczęte, a już postój. Niestety tak to jest z interesem pod chmurką… - napisała na Instagramie Anna Bardowska.