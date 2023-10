Wakacje dla rolników to najbardziej pracowity i intensywny czas w roku. Doskonale wiedzą o tym Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony", którzy czekają na żniwa! Uczestnicy show podzielili się romantyczną fotką w sieci i od razu posypały się komentarze!

Bardowscy z "Rolnik szuka żony" czekają na żniwa

Anna i Grzegorz Bardowscy nie mogą narzekać na nudę - dopiero co skończyli remont i urządzanie nowego domu, zaraz potem ruszyli na wakacje. Zdecydowali się na urlop poza sezonem - w przypadku ukochanej pary widzów z "Rolnik szuka żony" ma to jednak wytłumaczenie - lato to czas najbardziej intensywnej pracy na polu, czyli oczywiście żniwa:

Jeszcze chwila, jeszcze moment i będą żniwa ❤️ - napisała Anna Bardowska na Instagramie dołączając romantyczne zdjęcie z pola.

Fani pary zaczęli życzyć parze powodzenia, ale również opowiadać o swoich skojarzeniach ze żniwami:

Pomyślnego żniwowania życzę. Też mieszkam na wsi i chociaż nie mamy gospodarstwa, uwielbiam ten zapach, który unosi się w powietrzu w czasie żniw. Wiem też, że ten czas jest bardzo pracowity i stresujący dla rolników. Trzymam kciuki, żeby wszystko odbyło się po Waszej myśli

Czasem jak pokazujesz swój ogródek lub jak gotujesz przypomina mi się Twój chyba pierwszy dzień na gospodarstwie u Grześka. Zostałaś wtedy w domu i gotowałaś dla reszty wykorzystując warzywa z ogródka. Minęło sporo lat a Ty robisz to nadal, fajnie ze byłaś wtedy autentyczna i ciągle taka jesteś

Żniwa to pracowity i ciężki okres dla rolników, który przynosi czasami ciężkie chwile, niekiedy smutek. Dzieci widzą tatusia tylko przelotem w traktorze albo kombajnie, a kiedy wraca do domu już śpią. Ale żniwa to też piękny czas, który daje chwile radości i ekscytacji. A gdy wszystko przebiegło pomyślnie można świętować i spędzamy wtedy dożynki w rodzinnym gronie.

Anna Bardowska w ostatnich tygodniach dopieszczała za to swój dom do perfekcji - skupiła się m.in. na jednej z łazienek:

I chociaż w nowym domu mieszkamy już od kilku miesięcy to jeszcze sporo pomieszczeń wymaga dopracowania - pisała wówczas.

Jak Wam się podobają efekty?

