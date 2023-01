"Rolnik szuka żony 9": Tomasz pokazał niepublikowane zdjęcia z Kasią. Padły wymowne słowa o weselach

Tomasz z "Rolnik szuka żony" opublikował nowe zdjęcia z Kasią, a internauci podejrzewają, że mogą pochodzić ze świątecznego odcinka. Rolnik coraz chętniej dzieli się swoim szczęściem, a fani podsumowują, że wyglądają jak szczęśliwe małżeństwo. Co ciekawe, internauci zwrócili uwagę też na drugie zdjęcie i osobę, którą widać w tle i pytają: "czy ten tancerz odwrócony tyłem to Mateusz?" Zobaczcie sami! Kasia i Tomasz z "Rolnik szuka żony" 9 nadal są razem. Co za romantyczne zdjęcia! Kasia i Tomasz z "Rolnik szuka żony" 9 przeszli długą drogę, ale ostatecznie zdecydowali się być razem i nie ukrywają swojego szczęścia. Choć rolnik początkowo wybrał Zuzannę, a Kasi podziękował, to szybko zmienił zdanie po pobycie u Zuzy. Po finale Kasia i Tomasz pojawili się w "Pytaniu na śniadanie" , gdzie opowiedzieli o ich relacji, mówiąc wprost, że są w sobie zakochani. Teraz Tomasz pochwalił się wyjątkowymi zdjęciami z Kasią, które mogą pochodzić ze świątecznego odcinka "Rolnik szuka żony" I'll dance, dance, dance With my @kasia.c__ - napisał Tomasz w opisie do zdjęcia. Sami spójrzcie na zakochaną parę i kolejne zdjęcie. To faktycznie Mateusz z "Rolnik szuka żony"? Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez @swietokrzyskirolnik Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 9: Zuzanna pokazała romantyczne zdjęcie z Konradem. Miłość kwitnie! Internauci są zachwyceni wyjątkowym zdjęciem Kasi i Tomasza, na którym widać, jak para obdarza...