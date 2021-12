Po ostatnim odcinku hitu TVP w sieci zawrzało! Internauci komentują decyzję Macieja, który postanowił odesłać jedną ze swoich kandydatek do domu. Jak fani programu "Rolnik szuka żony" zareagowali na odejście Eweliny? Czy spodziewali się, że tak zakończy się randka Macieja i Eweliny? Sprawdźcie, jak internauci ocenili byłą już kandydatkę rolnika! Rolnik szuka żony: Maciej pożegnał Ewelinę W minioną niedzielę fani zobaczyli najnowszą odsłonę "Rolnik szuka żony". W hicie TVP, jak zwykle, nie zabrakło wielkich emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Niestety, jak już wiemy, z programem musiała pożegnać się Ewelina. Maciej podziękował jej podczas randki! Była już kandydatka Macieja bardzo emocjonalnie zareagowała na jego decycję. Ja to podejrzewałam. Wiedziałam od wczoraj, że będę na pierwszej randce i pojadę do domu - mówiła zapłakana Ewelina. A jak na decyzję Macieja zareagowali internauci? Fani nie ukrywają, że są w szoku! Zdecydowana większość fanów uważa, że Ewelina była najfajniejszą kandydatką rolnika! - Szkoda... Ewelina najlepsza z nich wszystkich. Mila,normalna,naturalna... - Moim zdaniem to była najfajniejsza dziewczyna. - Najlepsza i najbardziej "zainteresowana" kandydatka. Wielka szkoda, że nie dał jej szansy 😔- komentują internauci. Zgadzacie się z opinią imternautów? Waszym zdaniem Maciej pożegnał najfajniejszą kandydatkę? Zobacz także: W "Rolnik szuka żony" Paweł już wybrał partnerkę: "Teraz uświadomiłem sobie, że do niej jedynej mam emocje!" Maciej pożegnał Ewelinę. Decyzja rolnika zaskoczyła internautów.