"Rolnik szuka żony 8": Kogo rolnicy i rolniczki zaprosili do swoich domów? Wiadomo!

"Rolnik szuka żony 8": Kto zaintrygował Elżbietę? Co z Antonim z Sanatorium Miłości"?

Elżbieta z "Rolnik szuka żony" już od samego początku doskonale wiedziała, czego chce. Mocno prześwietlała swoich kandydatów, a sposób w jaki z nimi rozmawiała, ściągnął na nią niemałą krytykę. Ostatecznie zaprosiła do kolejnego etapu pięciu panów: Karola, co było zaskoczeniem, nawet dla niej samej, ponieważ początkowo myślała, że to nie jest mężczyzna dla niej, a po bliższym poznaniu okazało się, że wręcz przeciwnie! Zaprosiła również Zbigniewa oraz Stanisława "Ziomala", o którym powiedziała:

No, to jest Ziomal. Jest naprawdę moim faworytem, a poza tym mi się tak z nim rozmawia, jakbym go znała całe życie. No to jest to!

W drugim etapie znaleźli się także Ryszard i Marek, który zdecydowanie wpadł jej w oko!

Marek to jest ciacho, co tu dużo mówić.

Głośnym echem w mediach odbiło się zgłoszenie Andrzeja z "Sanatorium Miłości". Jednak gwiador TVP nie okazał się być w typie Elżbiety i nie zaprosiła go nawet do drugiego etapu.

- To nie jest pan do mojego życia, do mojej bajki.

- Ja nie będę tego komentował, nie ma sensu.

Żałujecie?