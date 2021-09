"Rolnik szuka żony": Fani zszokowani wyglądem kandydatek Krzysztofa! "Przerobiły sobie foty!?"

Siódma edycja " Rolnik szuka żony " wzbudza ogromne emocje głównie za sprawą kilku uczestników. Chodzi oczywiście o Józefa, Mateusza i... Macieja. Okazuje się, że faworytką Macieja od momentu, kiedy przeczytał list - jest Monika. To na jej przyjazd rolnik najbardziej czekał, ale szybko okazało się, dziewczyna patrzy na pozostałe kandydatki z wyższością i niechętnie angażuje się we wspólne rozmowy. Już wcześniej czujne oko Internautów dostrzegło, że Monika jest prawdopodobnie znajomą Seweryna z szóstej edycji programu, a teraz okazuje się nauczycielka mieszka niedaleko Macieja. Na podstawie zachowania pary niektórzy Internauci uważają, że para spotykała się zanim Monika przyjechała do gospodarstwa rolnika! Maciej i Monika z "Rolnik szuka żony" 7 spotykali się przed przyjazdem nauczycielki na gospodarstwo? Maciej z "Rolnik szuka żony" wydaje się zauroczony Moniką. Jego zachowanie nie do końca jest pozytywnie oceniane przez widzów z racji tego, że zdaniem Internautów powinien zachować się fair w stosunku do swoich kandydatek i jeśli już jest zakochany w jednej z nich, nie powinien dawać nadziei pozostałym kobietom. To nie jedyny zarzut w stosunku do rolnika! Niektórzy Internauci w komentarzach na oficjalnym profilu "Rolnik szuka żony" na Facebooku wprost piszą, że zachowanie Macieja i Moniki wskazuje na to, że mogli się spotykać zanim nauczycielka przyjechała do jego gospodarstwa. Okazuje się, że mieszkają oni ok. 30 km od siebie: Maciej pochodzi z Chlebna, a Monika ze Złotowa. Mam wrażenie jakby z Monika się widział przed rozpoczęciem nagrań. Jakos tak pewna siebie i on w nią tez wpatrzony. Zbyt pewnie tam się czuje. Jak dla mnie on wyboru już dokonał. Ale może się mylę. tak myślę, że mogli spotkać się przed nagraniami już. Ten...