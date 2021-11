"Rolnik szuka żony 8": Joanna, wybranka Kamila, zdradziła ile waży! "Strasznie chciałabym..."

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" w najnowszym nagraniu opublikowanym na jej kanale na youtube.com odpowiedziała na pytania fanów i zdradziła, czy wróciła już do formy po ciąży. Ile kilogramów waży była uczestniczka hitu TVP i jaki rozmiar ubrań nosi? Zobaczcie komentarz żony Grześka Bardowskiego! Ania Bardowska szczerze o swojej wadze Ania i Grzesiek Bardowscy wzięli udział w drugiej edycji "Rolnik szuka żony" i do dziś są jedną z najpopularniejszych par, które poznały się na planie programu. Rolnik i jego żona już od kilku lat tworzą szczęśliwe małżeńswo, a owocem ich miłości jest dwójka dzieci - Jaś i Liwia. Syn pary przyszedł na świat pod koniec 2016 roku, a mała Liwia urodziła się dokładnie 6 listopada 2019 roku. Choć od chwili narodzin dziewczynki minęło zaledwie kilka miesięcy to Ania Bardowska zachwyca świetną figurą. Teraz fani zapytali ją wprost, ile waży! - Ważyłam się dzisiaj rano, ważę 54 kilogramy, 53,9 dokładnie - zdradziła Ania Bardowska. Internauci chcieli dowiedzieć się również, jaki rozmiar ubrań nosi żona Grześka Bardowskiego. Ania odpowiedziała przy okazji, czy wróciła już do formy sprzed ciąży! - Jeszcze nie wróciłam do swojej formy. Wcześniej nosiłam 36, teraz to jednak 38 - przyznała szczerze Ania. My musimy przyznać, że Ania Bardowska wygląda świetnie. Takiej figury z pewnością może pozazdrościć jej niejedna kobieta! Spójrzcie tylko na ostatnie zdjęcia żony Grześka, na których pozuje w seksownych szortach! Zobacz także: Ania Bardowska pokazała swoją stylizację z chrztu córki. Spójrzcie tylko na jej sukienkę! Ania Bardowska odpowiedziała na pytania internautów. Zdradziła przy okazji, ile teraz waży! Ania przyznała, że nosi rozmiar...