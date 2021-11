"Rolnik szuka żony": Ciągniki pokazane w programie nie należały do Kamila? Joanna odpowiada! 

Kamil z "Rolnik szuka żony" został okrzyknięty najsympatyczniejszym uczestnikiem 8. edycji. Poważnie myśli o życiu i z szacunkiem podchodzi do każdej ze swoich kandydatek, nie faworyzując żadnej z nich. W ostatnim odcinku Justyna zdecydowała się opuścić gospodarstwo rolnika, czym mocno go zaskoczyła, bo mimo że nie do końca odnajdywała się w gospodarstwie, była jego faworytką. Okazuje się, że w nowym odcinku nie zabraknie dramatycznej sytuacji w domu młodego rolnika, a nawet poleją się łzy! Kamil w zwiastunie nowego odcinka "Rolnik szuka żony" 8 pociesza zalaną łzami Izę! Co się wydarzy? Im bliżej ostatecznych wyborów w 8. edycji "Rolnik szuka żony" tym więcej emocji! W poprzednim odcinku to kandydaci Kamili doprowadzili ją do łez, a teraz to Iza w gospodarstwie Kamila wpadnie w histeryczny płacz i jak widać w nowym zwiastunie, interweniować będzie musiał sam rolnik ! Jaki jest powód płaczu dziewczyny, która już wcześniej pokazała, że jest bardzo emocjonalną osobą ? Czy to łzy szczęścia, bo to właśnie ona zostanie wybrana, a może musi opuścić gospodarstwo? Zobaczcie, co wydarzyło się, kiedy Kamil pocieszył Izę... Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Justyna odeszła z programu! Zrezygnowała sama czy wyrzucił ją Kamil? W zwiastunie widać, jak Iza zalewa się łzami, a Kamil przytula ją i stara się pocieszyć. Nie wiadomo, z jakiego powodu dziewczyna płacze, ale szokujące jest to, co zobaczymy kilka sekund potem... Okazuje się, że Iza komuś macha! Czyżby to Joanna opuściła gospodarstwo rolnika, a Iza płakała bo to właśnie ją wybrał najsympatyczniejszy uczestnik 8. edycji "Rolnik szuka żony"? Niedzielny odcinek zapowiada się naprawdę emocjonująco. Też jesteście ciekawi, co wydarzy się u Kamila? W...