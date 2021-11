"Rolnik szuka żony": Internauta zapytał Joannę czy nadal jest z Kamilem? Odpowiedziała!

W ostatnim odcinku " Rolnik szuka żony " Maciej zdecydował, że wybiera Ilonę. Tym samym Monika pożegnała się z programem i w relacji na Instastories podzieliła się z fanami programu kilkoma ciekawostkami na temat tego, jakie relacje panowały podczas ich pobytu w gospodarstwie rolnika i czy nadal utrzymują kontakt. Monika rozwiała też wątpliwości na temat tego, czy znała Macieja przed programem. W końcu mieszkają niedaleko siebie! Jaka jest prawda? Monika z "Rolnik szuka żony" zdradziła czy znała Macieja przed programem! Monika początkowo była faworytką Macieja. To na jej przyjazd do gospodarstwa czekał najbardziej. Potem okazało się, że rolnik zmienił zdanie i zauroczył się Iloną, którą ostatecznie wybrał. Teraz, kiedy dla Moniki przygoda z programem już się zakończyła, nauczycielka zaczęła być aktywna w mediach społecznościowych. Kandydatka Macieja odpowiedziała na pytania fanów "Rolnika" na Instagramie i zdradziła czy znali się przed programem! Stanowcza odpowiedź brzmi - nie! Nie, chociaż mieszkamy niedaleko, to nigdy się nie poznaliśmy. Chciałam zagadać przed programem, ale mnie olał. (...) Maciek może wam potwierdzić - napisała Monika na Instastories. Jej relacje udostępnił na swoim profilu Maciej, a to oznacza, że faktycznie nadal utrzymują kontakt i się lubią, co oboje potwierdzili: Sporadycznie, ale tak. Lubimy się - chyba. Maciej dodał: Potwierdzam, lubimy się. Tylko spójrzcie na wymowne wpisy Moniki! Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 7: Kolejne kontrowersje wokół Macieja: rolnik zerwał kontakt z Iloną!? Szokujące doniesienia fanów na temat finału Już na początku okazało się, że Monika i Maciej mieszkają niedaleko siebie. Teraz kobieta wyznała, że nie znali się do tej pory. Oboje żartują...