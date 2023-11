1 z 4

To była jedna z najciekawszych par, która narodziła się w 5. edycji programu "Rolnik szuka żony". Małgorzata od razu zauroczyła się w Janie i dawała mu to odczuć na każdym kroku. Z kolei Jan, choć też był nią zainteresowany, nie odmawiał sobie przyjemności i adorował również inne kobiety, które zaprosił do swojego gospodarstwa. Ostatecznie jednak postawił na znajomość z "Małgonią", jak zwykł ją nazywać. Jakie więc było zdziwienie wszystkich, gdy w finałowym odcinku... zerwał z nią na wizji! Co więcej, Jan poprosił także o numer telefonu do Marii, która również gościła w jego gospodarstwie.

Te bolesne doświadczenia odbiły się na samopoczuciu Małgorzaty. Kobieta dopiero teraz zdobyła się na odwagę i udzieliła szczerego wywiadu, w którym zdradziła między innymi, jak układają się jej relacje z Janem. Czy wybaczyła mu to podłe zachowanie? Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

